Maltempo Meloni sente Fedriga | vicina a Friuli seguo con attenzione

Roma, 17 nov. (askanews) – La premier Giorgia Meloni ha sentito oggi il presidente del Friuli Massimiliano Fedriga per essere aggiornata sulla situazione nella regione duramente colpita dal maltempo. Secondo quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, la presidente del Consiglio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della regione. La Meloni, viene precisato, sta seguendo con attenzione l’evolversi degli eventi e mantiene un contatto diretto con il ministro Musumeci e con il Dipartimento della Protezione civile. La premier ha espresso la vicinanza alle comunità interessate e ha rivolto un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini impegnati nelle operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it