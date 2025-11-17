Maltempo la sindaca Salis a Pegli | Genova esposta a rischi servono investimenti | Video

La sindaca Silvia Salis ha visitato Pegli, il quartiere più colpito dal maltempo durante l’allerta del weekend. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Maltempo, la sindaca Salis a Pegli: “Genova esposta a rischi, servono investimenti” | Video

