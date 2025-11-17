Maltempo in Friuli Meloni chiama Fedriga | Vicina alle comunità colpite Il ringraziamento ai soccorritori

Dalle prime ore della notte di domenica forti piogge stanno falcidiando il Friuli Venezia Giulia. Maggiori criticità in provincia di Udine, interessati i comuni di Palmanova, Trivignano Udinese e Manzano. Decine gli interventi svolti finora dai vigili del fuoco per soccorrere autisti in difficoltà, persone bloccate in casa dall’acqua, allagamenti e smottamenti. Da Veneto ed Emilia Romagna giunte squadre specializzate nel soccorso alluvionale e moduli dotati di idrovore ad alto pompaggio. Per il dipartimento della Protezione civile nazionale oggi in quelle zone l’allerta era gialla. La Protezione civile regionale, invece ha allungato l’allerta arancione sino a domani alle ore 12 per l’Isontino, la Bassa Friulana e il Medio Friuli e gialla per l’Alto Friuli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

