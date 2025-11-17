Maltempo frana di fango travolge una casa | due dispersi una persona estratta viva

Una frana di fango ha travolto nella notte un'abitazione a Brazzano di Cormons, nel Goriziano. Una persona è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco, affiancati. 🔗 Leggi su Leggo.it

