Maltempo frana di fango travolge una casa | due dispersi una persona estratta viva
Una frana di fango ha travolto nella notte un'abitazione a Brazzano di Cormons, nel Goriziano. Una persona è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco, affiancati. 🔗 Leggi su Leggo.it
