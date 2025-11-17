Maltempo crolla una casa a Cormons | una persona estratta viva è ferita Due dispersi Il sindaco | Disposta la chiusura delle scuole

CORMONS (FRIULI VENEZIA GIULIA) - La violenta ondata di maltempo che da ore sta colpendo il Friuli Venezia Giulia ha provocato gravi danni e situazioni di emergenza in diverse zone della. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Maltempo, crolla una casa a Cormons: una persona estratta viva, è ferita. Due dispersi. Il sindaco: «Disposta la chiusura delle scuole»

Altre letture consigliate

Maltempo, crolla una casa a Cormons: una persona estratta viva, è ferita. Due dispersi FOTO - facebook.com Vai su Facebook

Crolla un #ponte, almeno 32 morti: la strage per il maltempo Vai su X

Maltempo, crolla una casa a Cormons: una persona estratta viva, è ferita. Due dispersi. Il sindaco: «Disposta la chiusura delle scuole» - La violenta ondata di maltempo che da ore sta colpendo il Friuli Venezia Giulia ha provocato gravi danni e situazioni di emergenza in diverse zone della regione. Riporta msn.com

Maltempo, crolla una casa a Cormons: una persona estratta viva, è ferita. Due dispersi - La violenta ondata di maltempo che da ore sta colpendo il Friuli Venezia Giulia ha provocato gravi danni e situazioni di ... Si legge su msn.com

Maltempo in Friuli, crolla una casa a Cormons: si cercano gli abitanti sotto alle macerie. Uno è stato estratto vivo - La violenta ondata di maltempo che da ore sta colpendo il Friuli Venezia Giulia ha provocato gravi danni e situazioni di emergenza in diverse zone ... Come scrive ilgazzettino.it