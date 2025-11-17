Maltempo a Gorizia esondazione fiume Torre e frana a Cormons LE FOTO
Una persona è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco, affiancati dai volontari della Protezione civile. Un uomo è invece stato trovato morto: è stato travolto mentre cercava di salvare una donna anziana, al momento dispersa. I vigili del fuoco stanno intervenendo con natanti leggeri e l'elicottero del reparto volo di Venezia nell'abitato di Versa a seguito dell'esondazione del fiume Torre, dove alcune persone si sono rifugiate sui tetti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Altre letture consigliate
L'allarme della chef Antonia Klugmann dopo il maltempo a Gorizia - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo in nord Italia. Alluvione a Gorizia, le persone si rifugiano sui tetti tg.la7.it/cronaca/maltem… Vai su X
Maltempo, esonda fiume a Versa (Gorizia) - la diretta - Vigili del fuoco in azione con natanti leggeri e l'elicottero del reparto volo di Venezia nell'abitato di Versa, frazione di Romans d'Isonzo, in provincia di Gorizia. Segnala repubblica.it
Maltempo Gorizia, frana travolge casa: 2 dispersi. Esonda il Torre, persone sui tetti - Meteo, oggi allerta gialla per il maltempo in sei regioni del Centro e del Nord Italia: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria. Si legge su leggo.it
Maltempo in Fvg, il fiume Torre esonda: evacuazioni in corso. A Brazzano 3 case travolte dal fango - La violenta ondata di pioggia ha messo in ginocchio anche Brazzano di Cormons, dove numerose strade si sono trasformate in torrenti di fango. Riporta nordest24.it