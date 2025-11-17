Una persona è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco, affiancati dai volontari della Protezione civile. Un uomo è invece stato trovato morto: è stato travolto mentre cercava di salvare una donna anziana, al momento dispersa. I vigili del fuoco stanno intervenendo con natanti leggeri e l'elicottero del reparto volo di Venezia nell'abitato di Versa a seguito dell'esondazione del fiume Torre, dove alcune persone si sono rifugiate sui tetti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Maltempo a Gorizia, esondazione fiume Torre e frana a Cormons. LE FOTO