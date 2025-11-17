MAIL POETRY PROJECT di Grazyella – III Edizione Internazionale 2025–2026

Il Mail Poetry Project, progetto registrato e spin-off contemporaneo della Mail Art ideato da Grazyella, medico artista, torna con la sua terza edizione internazionale.Negli anni, il progetto ha coinvolto artisti da oltre 20 Paesi, trasformando la cartolina in un gesto poetico e civile capace di.

