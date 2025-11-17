Ma che fa… Assurdo in chiesa hanno chiamato i carabinieri | parroco e fedeli senza parole

Irrompe in chiesa durante la messa e si scatena il panico. È successo il 16 dicembre a Giugliano in Campania, dove un gesto improvviso ha interrotto la celebrazione nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù. I fedeli, colti di sorpresa, hanno reagito in modo diverso. Alcuni sono rimasti immobili al proprio posto senza capire cosa stava succedendo, altri hanno iniziato a scappare, altri ancora ad urlare. Qualcuno infine ha allertato i carabinieri. L’uomo protagonista dell’episodio è un 67enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, che da tempo sosteneva di essere infastidito dal suono delle campane provenienti dalla chiesa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it