L’under 16 sempre in testa alla classifica Decisiva la rete di Sinani nel blitz a Terni
TERNANA 0 ASCOLI 1 TERNANA: Vagnoli, Anibaldi, Romaldini, Pigato, Vagnetti, De Angelis, Degni (dal 37’ s.t. Cinaglia), Cella, Mariani, Filiberti (dal 31’ s.t. Costantini), Morelli (dal 31’ s.t. Camponeschi). Panchina: Papa, Formichetti, Bifulco, Giannini, Aquilani. All. Caccavale. ASCOLI: Virive, Albanesi (dal 17’ p.t. Palomba), Tappi, Calvarese, Dente, Simonetti, Catanzaro (dal 37’ s.t. Narcisi), Dell’Aglio, Merkaj (dal 37’ s.t. Djoric), Sirocchi, Sinani. Panchina: Di Felice Ardente, Puglia, Ariegbeomah, Polini, Zega, D’Alessandro. All. Medori. Arbitro: Cappello di Terni Marcatore: al 20’ p.t. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dopo nove giornate sono quattro le squadre in testa al campionato Under 17 del Friuli Venezia Giulia: Cjarlins Muzane SSD, Fontanafredda Calcio, Sanvitese Calcio e Manzanese Calcio. Intanto domenica si è registrato il primo successo della ASD Bujes - facebook.com Vai su Facebook
Oroscopo dell’amore del 16/06 e classifica: Sagittario in testa, giù Vergine e Capricorno - 1° Sagittario: l’amore vibra con la vostra stessa frequenza: dinamica, sincera, avventurosa. Come scrive it.blastingnews.com