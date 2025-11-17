L’ultima decisione delle Kessler l’attacco dei Pro-vita | Indotte da una società malata Il dolore di Iva Zanicchi | Mi sconvolge la vita è sacra

Open.online

Le gemelle Kessler avrebbero deciso di togliersi la vita insieme nella loro dimora in Baviera, ricorrendo alla pratica del suicidio assistito. Una scelta che spesso le due artiste hanno paventato nel corso della loro esistenza, non immaginando una vita senza l’altra. Ma c’è chi non accetta questa decisione. Davanti alla modalità è intervenuta l’associazione Pro Vita & Famiglia che, esprimendo il proprio cordoglio per i familiari delle due artiste, ha dichiarato in una nota: «Dopo una carriera di successi che ha rallegrato la vita di milioni di persone, l’esistenza delle gemelle Kessler non doveva finire così. 🔗 Leggi su Open.online

