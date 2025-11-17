L' ultima alba di Antonio Koch

Bolognatoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna in scena "L'ultima alba" allo Spazio99 con la compagnia teatrale Teatro della Rabbia.Dopo il successo di giugno, torna a Bologna lo spettacolo liberamente ispirato a Into the Wild di Jon Krakauer, rielaborato dalla profonda e sensibile drammaturgia di Antonio Koch.La storia vera di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

l ultima alba di antonio koch

© Bolognatoday.it - L'ultima alba di Antonio Koch

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Ultima Alba Antonio Koch