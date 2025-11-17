L' ultima alba di Antonio Koch
Torna in scena "L'ultima alba" allo Spazio99 con la compagnia teatrale Teatro della Rabbia.Dopo il successo di giugno, torna a Bologna lo spettacolo liberamente ispirato a Into the Wild di Jon Krakauer, rielaborato dalla profonda e sensibile drammaturgia di Antonio Koch.La storia vera di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
