C’è anche Luisa Ranieri tra le muse del Calendario Pirelli 2026, quest’anno affidato al grande fotografo norvegese Sølve Sundsbø, uno dei nomi più illustri dell’arte visiva. Il tema che ha scelto è Element, gli elementi, associato a Women Power, con le protagoniste che incarnano la forza e il fascino degli elementi della natura, e Ranieri ha portato su pellicola il vento. L’attrice italiana è stata fotografata avvolta in un impalpabile telo bianco agitato dalla brezza, un elemento a suo dire perfettamente in linea con la sua personalità. Lo stile di Luisa Ranieri d’altronde è mutevole, proprio come il vento, anche se resta sempre elegante, sobrio, raffinato e con quel tocco di femminilità italiana molto riconoscibile. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Luisa Ranieri style: dal red carpet al calendario Pirelli