Luisa Ranieri style | dal red carpet al calendario Pirelli

C’è anche Luisa Ranieri tra le muse del   Calendario Pirelli 2026, quest’anno affidato al grande fotografo norvegese  Sølve Sundsbø, uno dei nomi più illustri dell’arte visiva. Il tema che ha scelto è Element, gli elementi, associato a  Women Power, con le protagoniste che incarnano   la forza e il fascino degli elementi della natura, e Ranieri ha portato su pellicola il vento. L’attrice italiana è stata fotografata avvolta in un impalpabile telo bianco agitato dalla brezza, un elemento a suo dire perfettamente in linea con la sua personalità. Lo stile di Luisa Ranieri d’altronde è mutevole, proprio come il vento, anche se resta sempre elegante, sobrio, raffinato e con quel tocco di femminilità italiana molto riconoscibile. 🔗 Leggi su Amica.it

