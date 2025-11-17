Luisa Ranieri style | dal red carpet al calendario Pirelli
C’è anche Luisa Ranieri tra le muse del Calendario Pirelli 2026, quest’anno affidato al grande fotografo norvegese Sølve Sundsbø, uno dei nomi più illustri dell’arte visiva. Il tema che ha scelto è Element, gli elementi, associato a Women Power, con le protagoniste che incarnano la forza e il fascino degli elementi della natura, e Ranieri ha portato su pellicola il vento. L’attrice italiana è stata fotografata avvolta in un impalpabile telo bianco agitato dalla brezza, un elemento a suo dire perfettamente in linea con la sua personalità. Lo stile di Luisa Ranieri d’altronde è mutevole, proprio come il vento, anche se resta sempre elegante, sobrio, raffinato e con quel tocco di femminilità italiana molto riconoscibile. 🔗 Leggi su Amica.it
Approfondisci con queste news
“No, noi non celebriamo tanto!” - Luisa Ranieri, a #CTCF con il film Natale senza Babbo, e i suoi Natali ? Vai su X
Eva Herzigova, Luisa Ranieri, Irina Shayk sono tra le protagoniste degli scatti del fotografo Solve Sundsbo: «Ho voluto fotografare donne mature, con esperienza e profondità, donne che rispetto profondamente per ciò che rappresentano» - facebook.com Vai su Facebook
Luisa Ranieri alla Festa del Cinema di Roma conquista il red carpet con l’eleganza della semplicità - È cominciata ufficialmente la Festa del Cinema di Roma, giunta alla sua 19esima edizione: la kermesse animerà la Capitale fino al 27 ottobre con masterclass, incontri, proiezioni, feste ed eventi. Segnala fanpage.it
Luisa Ranieri con Luca Zingaretti sul red carpet di Roma: «Sono molto fortunata, non riesco a immaginarmi con un’altra persona. Non mi accorgo nemmeno se un uomo mi corteggia» - La Festa del Cinema di Roma 2025 è nel pieno del fermento, tra proiezioni emozionanti e red carpet affollati di star. vanityfair.it scrive
Festival del Cinema di Roma: Luisa Ranieri è la più bella del reame, brilla sul red carpet - Luisa Ranieri incanta al Festival del Cinema di Roma: l’attrice non delude mai e brilla con un look elegante, raffinato e chic. Riporta blitzquotidiano.it