L’Ue promuove il governo Meloni | Italia fuori dalla procedura d’infrazione già in primavera deficit sotto il 3 per cento

Da Bruxelles ottime notizie per l’Italia. A sinistra stanno già col Maalox. Le nuove previsioni della Commissione europea coincidono con quelle del governo italiano. Per l’Italia nel 2025 “le previsioni della Commissione europea fissano il deficit al 3% del Pil”. Le parole del commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis nel corso della presentazione alla stampa delle previsioni di autunno sono un riconoscimento della solidità dei conti pubblici italiani e della linea rigorosa e pragmatica della nostra politica economica. “Nelle conversazioni con noi le autorità italiane diverse volte hanno confermato la loro intenzione di garantire effettivamente che il deficit sia leggermente inferiore al 3% del Pil in modo di poter uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’Ue promuove il governo Meloni: Italia fuori dalla procedura d’infrazione già in primavera, deficit sotto il 3 per cento

