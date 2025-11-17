Lucas Peracchi | dalla vita da tronista a quella da gigolò – La sua incredibile trasformazione

Lucas Peracchi ha abbandonato il programma "Uomini e Donne" per intraprendere una carriera eccezionale nel settore dell'intrattenimento per adulti. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Lucas Peracchi: dalla vita da tronista a quella da gigolò – La sua incredibile trasformazione

Approfondisci con queste news

Lucas Peracchi, dal trono di Uomini e Donne ad accompagnatore a pagamento. "Ecco i miei guadagni e le richieste più assurde" >> https://buff.ly/Tq8g84P - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, la svolta ‘bollente’ dell’ex tronista: “Come guadagno 150 euro in un minuto” - Dalla tv alla svolta bollente: l’ex tronista di Uomini e Donne racconta i suoi guadagni e le richieste più incredibili e spiazza tutti. Scrive donnaglamour.it

Lucas Peracchi: la carriera e le nuove sfide del giovane ex tronista - Lucas Peracchi si reinventa continuamente, esplorando nuove vie professionali e condividendo la sua storia. Come scrive notizie.it

"Guadagno 150 euro in un minuto. Le orge con i preti? C'è un limite": l'ex tronista di Uomini&Donne parla del suo 'nuovo' lavoro - L'ex volto del programma di Maria De Filippi (ma anche di numerosi altri tra cui Pomeriggio Cinque) ora svolge una professione differente: i dettagli ... Segnala today.it