Come sono cambiati i rapporti di coppia negli ultimi vent’anni? Poco, se escludiamo le trasformazioni socioculturali e tecnologiche in cui sono immersi, perchè si basano ancora su gelosie, incomprensioni e litigi con le suocere. A mostrarlo al pubblico è la nuova stagione di Love Bugs, sitcom rispolverata da Tv8, che debutterà in prima tv assoluta il 24 novembre alle 19.30 ed andrà in onda dal lunedì al venerdì. I protagonisti di questo reboot sono Brenda Lodigiani, attrice comica attualmente alla conduzione di Bake Off Italia, e Michele Rosiello, che il pubblico televisivo ha visto all’opera ne L’Isola di Pietro, Mina Settembre e Guida Astrologica per cuori infranti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Love Bugs, Brenda Lodigiani e Michele Rosiello protagonisti del reboot