Loris sull’omicidio di Pierina | Potrebbe esser stato Louis Manuela mi disse di mentire

Rimini, 17 novembre 2025 – A volte redarguito dalla presidente della Corte per aver indugiato su chiacchiericci e non fatti. A volte consolato quando ha dovuto ripercorrere «un momento difficile della mia vita» ricordando la separazione dalla moglie e la terapia con psicofarmaci all’epoca del delitto. Rimini 17-11-2025 - Processo Dassilva omicidio Pierina Paganelli udienza 17-11-2025. © Manuel Migliorini Adriapress. La testimonianza di Loris Bianchi. La testimonianza di Loris Bianchi non ha annoiato nelle sue oltre quattro ore che hanno rappresentato il secondo corposo blocco della quarta udienza del processo a Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Loris sull’omicidio di Pierina: “Potrebbe esser stato Louis, Manuela mi disse di mentire”

Scopri altri approfondimenti

“Questo libro è nato da un'idea di Loris Dilena. Siccome ogni giorno mi arrivavano e mi arrivano lettere e posta elettronica da ragazzi e ragazze, e anche da bambini e bambine, da ogni parte d'Italia, che mi fanno le domande più varie sull'astronomia, Loris mi - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Pierina Paganelli, Loris fratello di Manuela Bianchi: «Potrebbe essere stato Louis» - Con questa convinzione, riportata in aula, Loris Bianchi – fratello di Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli – ha ricostruito ... Si legge su leggo.it

Omicidio di Pierina, oggi l’udienza verità: Giuliano Saponi e Loris Bianchi testimoni chiave - Il figlio della vittima sarà chiamato a ripercorrere anche il proprio incidente misterioso mentre il fratello di Manuela verrà messo ‘sotto torchio’ dai legali difensori di Dassilva ... Secondo msn.com

Delitto Pierina, la deposizione di 4 ore di Giuliano Saponi: “Manuela e mia madre si volevano bene” - Quarta udienza in corte d’Assise a Rimini, il figlio di Paganelli ha parlato a lungo e ha risposto a una maratona di domande durante il contro- Riporta msn.com