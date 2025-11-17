L’Olimpia Teodora batte Valdarno al tie break e si conferma in vetta

Ravennatoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sesta vittoria in altrettante partite per l’Olimpia Teodora Ravenna che batte anche Valdarno al termine di una partita combattutissima e decisa solo al tie break. Le giallorosse cedono così il loro primo punto, dopo cinque successi da 3 punti, ma mantengono la vetta della classifica del Girone B. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

l8217olimpia teodora batte valdarno al tie break e si conferma in vetta

© Ravennatoday.it - L’Olimpia Teodora batte Valdarno al tie break e si conferma in vetta

Altri contenuti sullo stesso argomento

l8217olimpia teodora batte valdarnoL’Olimpia Teodora batte Valdarno al tie break e si conferma in vetta - Sesta vittoria in altrettante partite per l’Olimpia Teodora Ravenna che batte anche Valdarno al termine di una partita combattutissima e decisa solo al tie break. Secondo ravennawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: L8217olimpia Teodora Batte Valdarno