L’Olimpia Teodora batte Valdarno al tie break e si conferma in vetta
Sesta vittoria in altrettante partite per l'Olimpia Teodora Ravenna che batte anche Valdarno al termine di una partita combattutissima e decisa solo al tie break. Le giallorosse cedono così il loro primo punto, dopo cinque successi da 3 punti, ma mantengono la vetta della classifica del Girone B.
