Locatelli tra luci e ombre in Italia Norvegia | come è andata la partita del centrocampista bianconero appunti anche per Spalletti Numeri e non solo

Juventusnews24.com | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Luca Fioretti Locatelli tra luci e ombre, i numeri del bianconero contro la Norvegia: 91 tocchi e 89% di precisione nei passaggi, ma vince solo metà dei duelli. Il disastro dell’Italia a San Siro, travolta 1-4 dalla Norvegia, ha portato a una pioggia di insufficienze per quasi tutti gli Azzurri. Tra i giocatori chiamati a dare la scossa c’era  Manuel Locatelli, centrocampista della  Juventus, schierato da  Gennaro Gattuso  nel ruolo chiave di  regista  nel  3-5-2  iniziale, affiancato dagli interisti  Barella  e  Frattesi. La sua è stata una prestazione a due facce: solida in interdizione, ma opaca in fase di costruzione, in linea con il  5. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

locatelli tra luci e ombre in italia norvegia come 232 andata la partita del centrocampista bianconero appunti anche per spalletti numeri e non solo

© Juventusnews24.com - Locatelli tra luci e ombre in Italia Norvegia: come è andata la partita del centrocampista bianconero, appunti anche per Spalletti. Numeri e non solo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Italia KO con la Norvegia: Locatelli in chiaroscuro - La prestazione di Manuel Locatelli in Italia- Si legge su ilbianconero.com

Locatelli, 'l'Italia diventa veramente inclusiva se investe sulle persone' - "All'Italia per essere veramente inclusiva serve che tutti si rendano conto che se credi negli altri, se dai opportunità, se investi sulle persone, allora per tutti può diventare occasione ... Lo riporta ansa.it

Le luci e le ombre di «Miss Italia» in un docufilm - Non è uno slogan ma il titolo dell’atteso documentario sulle luci e le ombre del concorso di bellezza nazionale, diretto da Pietro Daviddi e David Gallerano, da oggi ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Locatelli Luci Ombre Italia