di Luca Fioretti Locatelli tra luci e ombre, i numeri del bianconero contro la Norvegia: 91 tocchi e 89% di precisione nei passaggi, ma vince solo metà dei duelli. Il disastro dell’Italia a San Siro, travolta 1-4 dalla Norvegia, ha portato a una pioggia di insufficienze per quasi tutti gli Azzurri. Tra i giocatori chiamati a dare la scossa c’era Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, schierato da Gennaro Gattuso nel ruolo chiave di regista nel 3-5-2 iniziale, affiancato dagli interisti Barella e Frattesi. La sua è stata una prestazione a due facce: solida in interdizione, ma opaca in fase di costruzione, in linea con il 5. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli tra luci e ombre in Italia Norvegia: come è andata la partita del centrocampista bianconero, appunti anche per Spalletti. Numeri e non solo