Locatelli critico | Qualificazione compromessa a Oslo ma c’erano i presupposti per fare meglio Sui playoff dico questo

Locatelli analizza il disastro azzurro: la sconfitta per 1-4 a San Siro contro la Norvegia è pesante, la squadra è stata fragile. Il disastro di San Siro ha un sapore amaro. L’Italia di Gennaro Gattuso è crollata sotto i colpi della Norvegia, subendo un 1-4 umiliante che chiude nel peggiore dei modi il girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Tra i protagonisti in campo c’era il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, schierato titolare dal CT nel ruolo di regista, affiancato dagli interisti Barella e Frattesi. Una serata da incubo, al termine della quale il giocatore della Vecchia Signora (per lui un 5. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli critico: «Qualificazione compromessa a Oslo ma c’erano i presupposti per fare meglio. Sui playoff dico questo»

Pedullà: "#Spalletti chiede un regista per gennaio: #Locatelli è in uscita, Spalletti non è un allenatore banale e non vuole un regista banale come lui!" Alfredo Pedullà a Sportitalia: "Sulle fasce dovranno fare qualcosa: Joao Mario è stato bocciato e bis

Italia, Locatelli: "Siamo stati fragili e non deve più succedere. Sappiamo prenderci le responsabilità, a marzo bisognerà fare meglio"

Locatelli, sassolini azzurri: "Gattuso persona vera, che aria si respira a Coverciano" - E' una persona vera che dice le cose in faccia, è una dote importante e ci serve.