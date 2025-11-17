Locatelli bravo solo a metà Tuttosport lo rimanda dopo Italia Norvegia | Parte bene ma crolla nella ripresa Voto e pagella del bianconero

Locatelli bravo solo a metà, la pagella di Tuttosport dopo il ko azzurro: il regista parte bene con letture precise, ma crolla nella ripresa travolto. Il disastro dell’Italia a San Siro, travolta 1-4 dalla Norvegia, ha portato a una pioggia di insufficienze per la squadra di Gennaro Gattuso. Una serata da incubo, che ha visto gli Azzurri “mollare” (come ammesso da Donnarumma ) e apparire “fragili” (come detto dallo stesso Locatelli ). Tra i giocatori in campo c’era il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, schierato dal CT nel ruolo di regista titolare nel 3-5-2, prima di essere sostituito al 79?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli bravo solo a metà, Tuttosport lo rimanda dopo Italia Norvegia: «Parte bene ma crolla nella ripresa». Voto e pagella del bianconero

Non abbiamo uno migliore di Locatelli da far giocare in nazionale? Bravo ragazzo eh… simpatico… si impegna…. Ma la nazionale no. No. #ItaliaNorvegia Vai su X

? PAOLO DI CANIO IMBRUTTISCE LOCATELLI E TUDOR "Locatelli è un bravo ragazzo, un professionista serio, ma si è storto quando a Madrid non ha giocato, quindi è uno che è andato già un po' contro. Oggi la Juventus contro l'Udinese prende un gol pe - facebook.com Vai su Facebook

Locatelli, sassolini azzurri: "Gattuso persona vera, che aria si respira a Coverciano" - E' una persona vera che dice le cose in faccia, è una dote importante e ci serve. Come scrive tuttosport.com