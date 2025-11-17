Locatelli bravo solo a metà Tuttosport lo rimanda dopo Italia Norvegia | Parte bene ma crolla nella ripresa Voto e pagella del bianconero

Locatelli bravo solo a metà, la pagella di Tuttosport dopo il ko azzurro: il regista parte bene con letture precise, ma crolla nella ripresa travolto. Il disastro dell’Italia a San Siro, travolta 1-4 dalla Norvegia, ha portato a una pioggia di insufficienze per la squadra di Gennaro Gattuso. Una serata da incubo, che ha visto gli  Azzurri  “mollare” (come ammesso da  Donnarumma ) e apparire “fragili” (come detto dallo stesso  Locatelli ). Tra i giocatori in campo c’era il centrocampista della  Juventus,  Manuel Locatelli, schierato dal CT nel ruolo di  regista  titolare nel  3-5-2, prima di essere sostituito al 79?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

