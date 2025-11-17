Lo Stone Rose riapre le porte ai Dea Diva
Sono attesi sabato 22 Novembre allo Stone Rose di San Vito di Negrar i Dea Diva, gruppo storico della scena musicale veronese, professionisti del rock americano. L’entusiasmo che si crea ad ogni loro concerto è il motivo delle loro frequenti esibizioni in questo locale che è ormai un punto di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il 16 novembre 1962 nasce Gary "Mani" Mounfield, bassista inglese e membro fondatore degli Stone Roses. Dopo lo scioglimento della band Gary entrò nei Primal Scream e dal 2011 di nuovo negli Stone Roses per la reunion della band. #GaryMounfield #pill Vai su X
Axl Rose ritorna in California, a casa ️ - facebook.com Vai su Facebook