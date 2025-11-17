Lo Stato delle Cose scoop-Giletti Documento dei servizi segreti con pagine strappate

Liberoquotidiano.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Giletti torna sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. A Lo   Stato delle Cose, la trasmissione in onda in prima serata su Rai 3, il conduttore proporrà ai suoi telespettatori un documento riservato dei servizi segreti dell'epoca della scomparsa, a cui mancano quattro pagine fondamentali. "Domani cercheremo di capire dove questo documento riservato dei servizi segreti dell'epoca, ci porta. E soprattutto cercheremo di spiegare perché mancano questo quattro pagine. Che cosa contenevano? Chi le ha tolte queste pagine a questo documento riservatissimo?", ha spiegato Giletti a Fanpage. L'inchiesta è firmata dai giornalisti Francesca Ronchin e Paolo Orofino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

lo stato delle cose scoop giletti documento dei servizi segreti con pagine strappate

© Liberoquotidiano.it - Lo Stato delle Cose, scoop-Giletti "Documento dei servizi segreti con pagine strappate"

Argomenti simili trattati di recente

stato cose scoop gilettiGarlasco, novità sulle ipotesi di corruzione: Lovati in studio. Anticipazioni de Lo Stato delle Cose - Una nuova puntata di "Lo Stato delle Cose", il programma di attualità condotto da Massimo Giletti, va in onda questa sera, lunedì 17 novembre , alle ore 21:20. Lo riporta msn.com

stato cose scoop gilettiLo Stato delle Cose: Giletti tra Garlasco e Mondello - Lo Stato delle Cose: Massimo Giletti torna in prima serata con la stretta attualità commentata da Santoro. Come scrive davidemaggio.it

stato cose scoop gilettiLo Stato delle Cose: Giletti tra Garlasco e Mondello – Santoro apre la serata, ospiti e temi di stasera su Rai 3 - Anticipazioni Lo Stato delle Cose 10 novembre 2025: Santoro in apertura, focus Garlasco e inchiesta Mondello. Secondo atomheartmagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Stato Cose Scoop Giletti