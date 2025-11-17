Massimo Giletti torna sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. A Lo Stato delle Cose, la trasmissione in onda in prima serata su Rai 3, il conduttore proporrà ai suoi telespettatori un documento riservato dei servizi segreti dell'epoca della scomparsa, a cui mancano quattro pagine fondamentali. "Domani cercheremo di capire dove questo documento riservato dei servizi segreti dell'epoca, ci porta. E soprattutto cercheremo di spiegare perché mancano questo quattro pagine. Che cosa contenevano? Chi le ha tolte queste pagine a questo documento riservatissimo?", ha spiegato Giletti a Fanpage. L'inchiesta è firmata dai giornalisti Francesca Ronchin e Paolo Orofino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lo Stato delle Cose, scoop-Giletti "Documento dei servizi segreti con pagine strappate"