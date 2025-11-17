Lo Spaesato Mammucari a Noto tra misteri e l’Infiorata

Teo Mammucari, dopo la pausa della scorsa settimana per fare spazio al tennis, torna questa sera, lunedì 17 novembre, con una nuova puntata de Lo Spaesato, il people comedy show in onda in prima serata su Rai 2. Le anticipazioni del 17 novembre 2025. È Noto, capitale del Barocco e patrimonio dell’Umanità UNESCO, a ospitare Mammucari, che verrà a conoscenza di pratiche ancestrali in grado – secondo gli esperti locali – di guarire dai morsi velenosi, eliminare ogni negatività e regalare la felicità in amore. E spiega che, su questi argomenti, tutti si dividono in Babbi (ovvero i creduloni) e Malfidati (cioè gli scettici). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

