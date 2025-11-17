Lo Jolo continua a stupire | battuto il Forte
Jolo 2 Forte dei Marmi 1 JOLO: Cuorvo, Melani, Menichetti (77’ Medini), Massaro, Ferroni, Drovandi, Rossi, Marchio (58’ Sforzi), Tomberli (65’ D Agati), Verdi (70’ Robi), Rozzi. A disp.: Giusti, Bellandi, D’ALò, Borchi, Lo Iacono. All.:Ambrosio. FORTE DEI MARMI: Calo, Credendino, Colombi (63’ Sapienza), Seriani (71’ Bigini), Deda, Vaira, Tedeschi, Del Soldato (80’ Mengali F.), Imbrenda, Papi M., Mengali M. (46’ Bonini L.). A disp.: Dazzi, Tonarelli, Papi N., Gentile, Alberti. All.:Papi. Arbitro: Luca De Vincenti di Carrara, coadiuvato da Michele Napolano di Empoli e Leonardo Monetti di Pisa. Reti: 20’ Massaro, 65’ Sapienza, 90’ Rozzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
