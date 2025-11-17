Lma ematologo Venditti | Quizartinib colma gap che avevamo in fase mantenimento
(Adnkronos) – "Quizartinib arricchisce il nostro armamentario terapeutico e colma il gap che fino a ora avevamo in fase di mantenimento". Sono le parole di Adriano Venditti, direttore dell’Ematologia della Fondazione policlinico Tor Vergata di Roma, intervenuto al media briefing organizzato a Milano da Daiichi Sankyo Italia in occasione del recente via libera al rimborso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
