Lma Ascione Daiichi Sankyo | Quizartinib riduce del 22% rischio mortalità
(Adnkronos) – "L’inibitore tirosin chinasico orale quizartinib, nel suo studio pivotale Quantum-First, ha dimostrato di ridurre il rischio di mortalità del 22% con una sopravvivenza mediana globale di 31,9 mesi verso i 15,1 mesi del braccio di controllo a base di sola chemioterapia. Un raddoppio in termini di sopravvivenza globale ad un follow-up mediano molto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Lma, Ascione (Daiichi Sankyo): "Quizartinib riduce del 22% rischio mortalità" - First, ha dimostrato di ridurre il rischio di mortalità del 22% con una sopravviven ... Da msn.com
Leucemia Mieloide Acuta, Daiichi Sankyo Italia annuncia l'approvazione di quizartinib - Vitali (Daiichi Sankyo Italia): "La nostra responsabilità va oltre il farmaco. Scrive affaritaliani.it
Daiichi Sankyo Italia, una campagna per prevenire l’ipercolesterolemia - Che rapporto c’è tra colesterolo LDL e malattie cardiovascolari come infarto e ictus? Segnala quotidianosanita.it