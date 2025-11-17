LIVE Treviso-Virtus Bologna 54-69 Serie A basket 2026 in DIRETTA | Pajola stupendo nel 3° quarto Gli ospiti hanno ingranato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce con la palla in mano ad Akele il 3° quarto. 54-69 +15 per gli ospiti! Saranno 2 i liberi per Pajola. Che difesa di Pajola e che rimbalzo difensivo di Diarra!! 54-67 Sta volando la Virtus. Ottimo appoggio a canestro di Diarra. Scaduti i 24” in attacco per Treviso. Ripartono gli ospiti. 54-65 Che tripla di Pajola!!! Extra possesso portato benissimo. Olisevicius falloso su un intelligente Pajola. Altro possesso Virtus. 54-62 A sengo il secondo. E’ lungo il primo del n.23. Airball di Abdur-Rahman e poi fallo di Pinkins su Hackett. 54-61 22 per Pinkins. 🔗 Leggi su Oasport.it

