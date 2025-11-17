CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torresani esplode verso il canestro. Gli trovano il pallone ma anche un contatto. Lunetta per lui. Time out Treviso. 65-88 MA COSA HA TIRATO EDWARS DA 3!!! Da casa sua!!! 65-85 Fallo di Jallow in difesa, in lunetta Stephens che fa 12. 64-85 Che palla intercettata dal solito Diarra! Palla appoggiata al tabellone e via! 64-83 Vola sopra il ferro Diarra su assist stupendo di Vildoza!! 64-81 Non ci sta Olisevicius e mette la tripla!! 61-81 12 e +20 Virtus! Altro fallo conquistato dal n.31 in attacco dopo la tripla lunga di Treviso. Lunetta per lui! 61-80 Schiacciata di Diarra!! 61-78 Bravo il lituano a trasformarli tutti e due. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Treviso-Virtus Bologna 54-69, Serie A basket 2026 in DIRETTA: gli ospiti prendono il largo, schiacciatona di Diarra!!