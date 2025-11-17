LIVE Treviso-Virtus Bologna 52-61 Serie A basket 2026 in DIRETTA | magie di Vildoza in continuazione ma i padroni di casa reggono! Via con il 2° tempo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4? rimasti in questo 3° quarto. 52-61 Solo 12 per lui ai liberi. Spende il fallo Morgan. In lunetta Diouf. 52-60 Che bella tripla di Torresani!! -8! Altro attacco di Ragland che viene stoppato fallosamente da Niang. Non arriva a segno Ragland dopo aver galleggiato molto bene in area. 49-60 Bel rimbalzo di Niang sulla tripla corta di Pajola! Fallo immediato di Ragland dopo una ripartenza fulminea della Virtus. Aveva provato il pick and roll Weber. 49-58 Solo 12 per Stephens ai liberi. Sbaglia anche Diouf dall’altra parte poi Stephens sotto canestro guadagna due tiri liberi. 🔗 Leggi su Oasport.it
