LIVE Treviso-Virtus Bologna 47-58 Serie A basket 2026 in DIRETTA | magie di Vildoza in continuazione ma i padroni di casa reggono! Via con il 2° tempo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non arriva a segno Ragland dopo aver galleggiato molto bene in area. 49-60 Bel rimbalzo di Niang sulla tripla corta di Pajola! Fallo immediato di Ragland dopo una ripartenza fulminea della Virtus. Aveva provato il pick and roll Weber. 49-58 Solo 12 per Stephens ai liberi. Sbaglia anche Diouf dall’altra parte poi Stephens sotto canestro guadagna due tiri liberi. Possibilità di fare -8 per i padroni di casa. Brutta azione d’attacco trevisana che poi perde il pallone. 48-58 Molto corto il secondo libero. Weber non si sa come raccoglie una palla stupenda. Poi Edwards chiude fallosamente. 🔗 Leggi su Oasport.it
