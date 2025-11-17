C ’è una nuova idea di lingerie molto contemporanea: quella che unisce comfort e femminilità, libertà e stile. È la visione di DIM, storico marchio francese che dal 1958 accompagna le donne con un’estetica essenziale e chic, capace di trasformare i capi semplici in una dichiarazione di identità. Oggi, con le linee Daily Dentelle e Daily Micro, DIM reinterpreta l’intimo quotidiano come spazio di autenticità e libertà di movimento. D’altronde si sa le donne di oggi hanno bisogno di stile e praticità. Daily Dentelle e Daily Micro: due modi di sentirsi libere. La linea Daily Dentelle esplora la grazia del pizzo in chiave contemporanea. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’intimo quotidiano firmato DIM