A Rapallo una strada è stata chiusa dopo la caduta di un masso: protezione civile e pompieri al lavoro. A Calice al Cornoviglio tre famiglie sono state sfollate A Rapallo un masso si è staccato provocando una frana. E' successo nella notte appena trascorsa in via Fratelli Betti e si tratta de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Liguria, il maltempo colpisce ancora nella notte, frane ed evacuazioni nel Tigullio e nello spezzino