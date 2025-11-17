Liguria il maltempo colpisce ancora nella notte frane ed evacuazioni nel Tigullio e nello spezzino

Ilgiornaleditalia.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rapallo una strada è stata chiusa dopo la caduta di un masso: protezione civile e pompieri al lavoro. A Calice al Cornoviglio tre famiglie sono state sfollate A Rapallo un masso si è staccato provocando una frana. E' successo nella notte appena trascorsa in via Fratelli Betti e si tratta de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

liguria il maltempo colpisce ancora nella notte frane ed evacuazioni nel tigullio e nello spezzino

© Ilgiornaleditalia.it - Liguria, il maltempo colpisce ancora nella notte, frane ed evacuazioni nel Tigullio e nello spezzino

Approfondisci con queste news

liguria maltempo colpisce notteMaltempo a Genova, crolla muro durante la notte: oggi ancora allerta meteo gialla, parchi chiusi - Il Comune di Genova ha deciso in via precauzionale di tenere chiusi per la giornata di lunedì 17 novembre parchi, giardini ... Scrive msn.com

liguria maltempo colpisce notteMaltempo al Nord, allerta arancione in Emilia-Romagna e Liguria - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo al Nord, allerta arancione in Emilia- Riporta tg24.sky.it

liguria maltempo colpisce notteMeteo – Forte maltempo si abbatte sulla Liguria con nubifragi, allagamenti e frane - Maltempo si abbatte sulla Liguria: nubifragi tra Imperia, Savona e Genova con accumuli sino a 170 mm nel capoluogo. centrometeoitaliano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Liguria Maltempo Colpisce Notte