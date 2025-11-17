Liguria il maltempo colpisce ancora nella notte frane ed evacuazioni nel Tigullio e nello spezzino
A Rapallo una strada è stata chiusa dopo la caduta di un masso: protezione civile e pompieri al lavoro. A Calice al Cornoviglio tre famiglie sono state sfollate A Rapallo un masso si è staccato provocando una frana. E' successo nella notte appena trascorsa in via Fratelli Betti e si tratta de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
