Licenziamento illegittimo reintegrati nella sede di Assisi i lavoratori di Tgroup

Perugiatoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavoratori licenziati ingiustamente vincono la causa e vengono reintegrati con risarcimento per i danni subiti.E’ quanto successo agli otto dipendenti impiegati nella sede di Assisi dell’azienda Tgroup che si occupa di trasporto merci. I lavoratori facevano parte di un ramo d’azienda dell’impresa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

licenziamento illegittimo reintegrati nella sede di assisi i lavoratori di tgroup

© Perugiatoday.it - Licenziamento illegittimo, reintegrati nella sede di Assisi i lavoratori di Tgroup

Contenuti che potrebbero interessarti

licenziamento illegittimo reintegrati sedeLicenziamento illegittimo, reintegrati nella sede di Assisi i lavoratori di Tgroup - Gli otto dipendenti avevano portato avanti una causa civile con l’appoggio della Filt Cgil Umbria. Scrive perugiatoday.it

licenziamento illegittimo reintegrati sedeLicenziamento illegittimo, l'hotel deve riassumere la dipendente: risarcimento danni da più di 20mila euro - Aveva iniziato a lavorare una settimana prima rispetto alla data indicata nel contratto che l'azienda le fece sottoscrivere: dunque è da considerarsi nullo il ... Segnala ilmessaggero.it

Licenziamento illegittimo: incostituzionale il limite al risarcimento - 118 del 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del tetto di sei mensilità imposto all’indennità risarcitoria nel caso di licenziamento illegittimo nelle ... Lo riporta ipsoa.it

Cerca Video su questo argomento: Licenziamento Illegittimo Reintegrati Sede