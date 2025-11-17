Licenziamento illegittimo reintegrati nella sede di Assisi i lavoratori di Tgroup

Lavoratori licenziati ingiustamente vincono la causa e vengono reintegrati con risarcimento per i danni subiti.E’ quanto successo agli otto dipendenti impiegati nella sede di Assisi dell’azienda Tgroup che si occupa di trasporto merci. I lavoratori facevano parte di un ramo d’azienda dell’impresa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Licenziamento illegittimo, reintegrati nella sede di Assisi i lavoratori di Tgroup

Contenuti che potrebbero interessarti

Tegola "Sam" a #Pagani: licenziamento illegittimo per Carpentieri LEGGI QUI --> https://tinyurl.com/fepnd2me Il licenziamento di Mario Carpentieri da amministratore unico della Sam, la società partecipata interamente dal Comune di Pagani non è motivato da - facebook.com Vai su Facebook

Licenziamento illegittimo, reintegrati nella sede di Assisi i lavoratori di Tgroup - Gli otto dipendenti avevano portato avanti una causa civile con l’appoggio della Filt Cgil Umbria. Scrive perugiatoday.it

Licenziamento illegittimo, l'hotel deve riassumere la dipendente: risarcimento danni da più di 20mila euro - Aveva iniziato a lavorare una settimana prima rispetto alla data indicata nel contratto che l'azienda le fece sottoscrivere: dunque è da considerarsi nullo il ... Segnala ilmessaggero.it

Licenziamento illegittimo: incostituzionale il limite al risarcimento - 118 del 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del tetto di sei mensilità imposto all’indennità risarcitoria nel caso di licenziamento illegittimo nelle ... Lo riporta ipsoa.it