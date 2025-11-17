Libano nuovi attacchi israeliani drone colpisce veicolo nel sud del Paese 2 morti Idf si giustifica | Erano comandanti di Hezbollah - VIDEO

L’Idf ha giustificato l’operazione affermando che le vittime erano “comandanti di Hezbollah”, non sono stati però forniti dettagli aggiuntivi sull’identità dei due uomini, né conferme ufficiali da parte del movimento sciita libanese Nuovi attacchi israeliani sul sud del Libano. Dopo i numeros. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Libano, nuovi attacchi israeliani, drone colpisce veicolo nel sud del Paese, 2 morti, Idf si giustifica: "Erano comandanti di Hezbollah" - VIDEO

