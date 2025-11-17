L’ho denunciata Alex Belli la decisione choc | la notizia arriva nel momento più bello della sua vita

Non si è ancora placato il clamore attorno ad Alex Belli, infatti una persona a lui vicina anni fa aveva scatenato una tempesta mediatica sostenendo che l’attore “non potesse avere figli”. Una dichiarazione che allora ferì profondamente Belli, e che oggi, con la gravidanza di Delia Duran, torna inevitabilmente a occupare il centro della scena, riaprendo una vicenda che sembrava appartenere al passato ma che continua a sollevare interrogativi e tensioni. La frase, pubblicata sui social in un momento già teso, aveva avuto un impatto enorme: “Non vi fate prendere in giro: lui non può avere figli”, aveva scritto, raccontando pubblicamente la loro lunga e dolorosa lotta per diventare genitori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

