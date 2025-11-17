L’ex sacerdote si sposa e vuole un figlio l’appello dei preti sposati al Vaticano
(Adnkronos) – I preti sposati plaudono alla scelta di don Luca Favarin che ha trovato l’amore e ora sogna un figlio: “Mi sono innamorato e sto con una donna a cui tengo molto. Ora è presto, ma vorrei anche un figlio”, ha detto Luca Favarin, sacerdote padovano uscito dalla Chiesa ormai tre anni fa, raccontando . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
"La Chiesa, come Sposa di Gesù Cristo, vuole essere amata dal sacerdote nel modo totale ed esclusivo con cui Gesù Cristo Capo e Sposo l'ha amata. Il #celibato sacerdotale, allora, è dono di sé in e con Cristo alla sua Chiesa ed esprime il #servizio del sacer - facebook.com Vai su Facebook