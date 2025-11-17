(Adnkronos) – I preti sposati plaudono alla scelta di don Luca Favarin che ha trovato l’amore e ora sogna un figlio: “Mi sono innamorato e sto con una donna a cui tengo molto. Ora è presto, ma vorrei anche un figlio”, ha detto Luca Favarin, sacerdote padovano uscito dalla Chiesa ormai tre anni fa, raccontando . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - L’ex sacerdote si sposa e vuole un figlio, l’appello dei preti sposati al Vaticano