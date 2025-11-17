L' ex Miss Italia si commuove in trasmissione raccontando gli anni difficili vissuti con il figlio | dalla diagnosi di Adhd alle dipendenze fino alla scelta più difficile

A Ballando con le Stelle, la voce di Martina Colombari ha assunto un peso diverso quando, prima della sua esibizione, ha riportato al centro dell’attenzione il percorso affrontato insieme al figlio Achille Costacurta. Le parole nate dopo l’intervista di Achille al podcast One More Time hanno dato modo alla showgirl di raccontare per la prima volta, in un contesto pubblico, il lungo cammino attraverso diagnosi di ADHD, momenti di crisi e decisioni difficili, compreso il ricorso a un Tso. Una condivisione misurata, che ha portato sul palco un’esperienza personale affrontata per anni lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'ex Miss Italia si commuove in trasmissione raccontando gli anni difficili vissuti con il figlio: dalla diagnosi di Adhd alle dipendenze, fino alla scelta più difficile

