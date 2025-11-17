L' ex ciclista Mario Cipollini ricoverato in ospedale

AGI - Problemi cardiaci per l'ex ciclista Mario Cipollini, ricoverato nelle scorse ore all'ospedale di Ancona. Ad annunciarlo è stato lo stesso Cipollini in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. "Purtroppo ho dei problemi, il mio cuore continua a fare un po' le bizze - ha raccontato l'ex sprinter lucchese classe '67 -. L'anno scorso avevo fatto un'operazione in cui mi avevano inserito un loop recorder. Ho un piccolo registratore con il quale, tramite telefono cellulare e un'applicazione, qui ad Ancona monitorano tutta la mia situazione cardiaca di frequenza. Questo registratore ha detto che qualcosa purtroppo non ha funzionato bene in questo periodo, per cui giustamente mi hanno richiamato all'ordine e detto: "Mario, dobbiamo purtroppo fare di nuovo lo studio ". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'ex ciclista Mario Cipollini ricoverato in ospedale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Mario Cipollini sta al ciclismo come Bob Dylan sta alla musica. Sono due cose che si assomigliano totalmente. Prima di Bob Dylan nessuno si poteva permettere di fare delle canzoni di protesta, tutta la rivoluzione della musica nasce con Bob Dylan. Tutta la riv - facebook.com Vai su Facebook

L'ex ciclista Mario Cipollini ricoverato in ospedale - Problemi cardiaci per l'ex ciclista Mario Cipollini, ricoverato nelle scorse ore all'ospedale di Ancona. Riporta msn.com

Mario Cipollini ricoverato ad Ancona per accertamenti: "Il mio cuore fa le bizze" - "Sono nelle mani di persone estremamente competenti e di cui ho grandissima fiducia. Scrive anconatoday.it

Mario Cipollini ricoverato in ospedale per accertamenti: "Il mio cuore fa le bizze" - Il ciclista toscano è ricoverato ad Ancona, dove era già seguito per i pregressi problemi cardiaci, e potrebbe sottoporsi a un intervento per l'impianto di un defibrillatore ... Secondo msn.com