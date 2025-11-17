L' ex ciclista Mario Cipollini ricoverato in ospedale

AGI - Problemi cardiaci per l'ex ciclista  Mario Cipollini, ricoverato nelle scorse ore all'ospedale di Ancona. Ad annunciarlo è stato lo stesso Cipollini in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. "Purtroppo ho dei problemi, il mio cuore continua a fare un po' le bizze - ha raccontato l'ex sprinter lucchese classe '67 -. L'anno scorso avevo fatto un'operazione in cui mi avevano inserito un loop recorder. Ho un piccolo registratore con il quale, tramite telefono cellulare e un'applicazione, qui ad Ancona monitorano tutta la mia situazione cardiaca di frequenza. Questo registratore ha detto che qualcosa purtroppo non ha funzionato bene in questo periodo, per cui giustamente mi hanno richiamato all'ordine e detto: "Mario, dobbiamo purtroppo fare di nuovo lo studio ". 🔗 Leggi su Agi.it

