L’Europa non molla l’Ucraina l’Italia invia generatori elettrici La Russa | Al fianco di Kiev
Alla vigilia di una nuova svolta nei cieli del continente, Volodymyr Zelensky, reduce da una settimana segnata dagli scandali che hanno travolto alcuni suoi fedelissimi, atterra a Parigi con un’agenda che intreccia diplomazia militare e sopravvivenza energetica. Il Cremlino intensifica i raid contro centrali, depositi e condutture, mentre l’Ucraina si prepara al suo inverno più insidioso dal 2022. In questo scenario, per le capitali europee non è più tempo di esitazioni: ogni decisione riverbera immediatamente sulla sicurezza del continente. Zelensky a Parigi. Il presidente ucraino lo ha sintetizzato senza reticenze: l’intesa con la Francia garantirà «un significativo rafforzamento della nostra aviazione da combattimento, della difesa aerea e di altre capacità di difesa». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
