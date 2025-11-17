C'è un filo rosso che percorre, quasi sotterraneo ma ostinatamente presente, il dibattito politico contemporaneo: è la paura. Non quella legata alle cronache del crimine, ma un sentimento più profondo, quasi antropologico, che affiora nei sondaggi con una parola che si impone su tutte: sicurezza. Sicurezza come bisogno di certezze, come ansia di fronte a un mondo che cambia con una velocità mai sperimentata prima, sospinto da rivoluzioni tecnologiche, sociali ed economiche che mettono in discussione identità, professioni, equilibri consolidati. È una condizione psicologica diffusa, che attraversa fasce sociali ampie e non riconducibili a stereotipi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'errore della sinistra che frena il cambiamento