L' Eredità bufera su Alessandra | Quante penali rischia?
Pioggia di critiche a L'Eredità. Destinataria? Alessandra. La concorrente del programma di Rai 1 non riesce a rispondere al quesito dal titolo "fra le stelle della tv". Gli indizi? "Col cuore", la dottoressa Giò, Carmelita. Eppure la risposta per molti telespettatori è semplicissima: Barbara d'Urso. Non a caso su X c'è chi ironizza: "Quante penali rischia una persona che non sa rispondere Barbara d'Urso?". Intanto in molti ammettono di aver indovinato la soluzione del gioco finale: la Ghigliottina. La parola? "Pazza". "ACQUA pazza il modo di cucinare il pesce) MUSICA pazza per la musica CORSA pazza fatte per esempio per non arrivare in ritardo PALLA pazza che rimbalza BARBRA STREISAND pazza Titoli di un film".