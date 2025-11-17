L’era dell’IA è appena iniziata ma i costi stanno già esplodendo | l’impatto ambientale ed economico
L' intelligenza artificiale generativa continua il suo boom, ma dietro chatbot e immagini create in un click si nasconde un prezzo in rapido aumento: secondo studi recenti, i data center che supportano l’IA emettono già decine di milioni di tonnellate di CO? l’anno e utilizzano volumi d’acqua e elettricità comparabili a intere città. Il progresso tecnologico, insomma, interroga la sostenibilità: il vero limite non sarà tanto l’algoritmo quanto il costo di mantenerlo. Potenza in crescita, costi fuori controllo. I modelli linguistici di ultima generazione e gli strumenti di generazione creativa richiedono infrastrutture sempre più vaste: miliardi di parametri, migliaia di GPU, cicli di addestramento prolungati e manutenzione continua. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
