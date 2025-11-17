Leonardo Fiorini morto dopo la caduta dal balcone cosa sappiamo delle ultime ore di vita | la serata il cibo intonso e il mistero sul volo nel vuoto

La morte di Leonardo Fiorini, 27enne morto dopo essere precipitato dal terzo piano di un b&b a Roma, è un rebus che gli inquirenti stano faticando a risolvere, complici la dinamica poco chiara e le diverse testimonianze, spesso contraddittorie tra loro. Le ultime immagini impresse nella mente dei passanti e dei vicini sono quelle di un giovane nudo che penzola a testa in già dal balcone mentre un altro ragazzo tenta di tenerlo per una gamba. Cosa sia successo prima, è tutto in fase di definizione. Al momento David Stojanovic, 25enne amico di lunga data della vittima, ha attirato su di sé i sospetti degli investigatori. 🔗 Leggi su Open.online