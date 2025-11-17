Leonardo Fiorini morto dopo la caduta dal balcone cosa sappiamo delle ultime ore di vita | la serata il cibo intonso e il mistero sul volo nel vuoto
La morte di Leonardo Fiorini, 27enne morto dopo essere precipitato dal terzo piano di un b&b a Roma, è un rebus che gli inquirenti stano faticando a risolvere, complici la dinamica poco chiara e le diverse testimonianze, spesso contraddittorie tra loro. Le ultime immagini impresse nella mente dei passanti e dei vicini sono quelle di un giovane nudo che penzola a testa in già dal balcone mentre un altro ragazzo tenta di tenerlo per una gamba. Cosa sia successo prima, è tutto in fase di definizione. Al momento David Stojanovic, 25enne amico di lunga data della vittima, ha attirato su di sé i sospetti degli investigatori. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
Il 25enne è indagato per omicidio nel caso della morte di Leonardo Fiorini - facebook.com Vai su Facebook
Leonardo Fiorini, “testimonianze contraddittorie”: ecco perché è stato scarcerato Stojanovic roma.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Leonardo Fiorini morto dopo la caduta dal balcone, cosa sappiamo delle ultime ore di vita: la serata, il cibo intonso e il mistero sul volo nel vuoto - Le testimonianze sulla morte di Leonardo Fiorini sembrano avallare la versione dell’unico indagato, l’amico David Stojanovic ... open.online scrive
Chi era Leonardo Fiorini, il 27enne morto dopo una caduta dal terzo piano di un B&b a Monteverde - Si chiamava Leonardo Fiorini il 27enne morto dopo una caduta da un B&b a Monteverde. Come scrive fanpage.it
Leonardo Fiorini morto dopo una caduta dal balcone del b&b a Roma, l'autopsia conferma la lite - Svelati i primi dettagli dall'autopsia sul corpo di Leonardo Fiorini, il 27enne morto dopo una caduta dal balcone di un b&b a Roma: cosa emerge ... Si legge su virgilio.it