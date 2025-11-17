Legionella a Milano sospetto focolaio | 11 casi con 1 morto in zona San Siro

(Adnkronos) – Un morto e altri 11 casi di Legionella a Milano dove si teme un focolaio di contagio in zona San Siro. L’Aagenzia di tutela della salute della città sta gestendo il sospetto focolaio con gli 11 casi che “presentano fattori di rischio predisponenti per l’infezione da legionella. Una persona è deceduta e, attualmente, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Legionella, a Milano sospetto focolaio: 11 casi con 1 morto in zona San Siro

