L’economia dell’Ue cresce quella di Meloni no | tra gli ultimi quest’anno e nel 2026 fanalino di coda nel 2027

L’economia dell’Ue cresce più del previsto, quella dell’Italia di Giorgia Meloni e di Giancarlo Giorgetti no. Il nostro Paese vede le stime della Commissione europea per il 2025 quasi dimezzate: +0,4% invece del +0,7 calcolato nelle previsioni di primavera. E ancora: +0,8% nel 2026 (invece di +0,9) e un aumento dello 0,8% anche nel 2027. Ma è impietoso il confronto con gli altri Paesi europei. Quest’anno fanno peggio di noi Finlandia (+0,1%), Germania (+0,2) e Austria (+0,3%). Che recuperano però nel 2026 dove l’ultima in classifica per crescita risulta l’Irlanda (+0,2%), e subito dopo l’Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’economia dell’Ue cresce, quella di Meloni no: tra gli ultimi quest’anno e nel 2026, fanalino di coda nel 2027

Altre letture consigliate

Le Dop risorsa chiave per il territorio, con 15,9 milioni di euro di impatto sull’economia di Sondrio. Cresce il valore dei due formaggi e si punta all’export in Nord-Europa. - facebook.com Vai su Facebook

L'economia spagnola cresce; quelle italiana e tedesca sono ferme. Quali sono le differenze tra i due modelli in termini di mercato del lavoro, flessibilità, investimenti e via discorrendo? Se lo so io, secondo me lo sanno anche al Mef. Meno precariato, più politic Vai su X

Sondaggi politici: cresce Fratelli d’Italia e la fiducia in Meloni, bene il Pd mentre cala M5S e Lega - Tecnè tra il 15 e il 16 ottobre restituisce una fotografia aggiornata del panorama politico italiano. Segnala fanpage.it

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce ancora (al 30,5%). La fiducia nella Meloni sale di mezzo punto - Tecnè, realizzato tra l’8 e il 9 ottobre, il consenso verso Fratelli d’Italia non è stato intaccato dalle recenti manifestazioni per Gaza, che hanno evidenziato ... Secondo blitzquotidiano.it

Meloni, debito pubblico cresce ancora - "Tra favori alle banche e marchette elettorali il debito pubblico italiano continua ad aumentare. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive