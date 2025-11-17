L’economia dell’Ue cresce quella di Meloni no | tra gli ultimi quest’anno e nel 2026 fanalino di coda nel 2027
L’economia dell’Ue cresce più del previsto, quella dell’Italia di Giorgia Meloni e di Giancarlo Giorgetti no. Il nostro Paese vede le stime della Commissione europea per il 2025 quasi dimezzate: +0,4% invece del +0,7 calcolato nelle previsioni di primavera. E ancora: +0,8% nel 2026 (invece di +0,9) e un aumento dello 0,8% anche nel 2027. Ma è impietoso il confronto con gli altri Paesi europei. Quest’anno fanno peggio di noi Finlandia (+0,1%), Germania (+0,2) e Austria (+0,3%). Che recuperano però nel 2026 dove l’ultima in classifica per crescita risulta l’Irlanda (+0,2%), e subito dopo l’Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
