DI VINCENZO 4 Prendersela con un 2007 è sempre brutto ma quell’uscita fino a centrocampo che lascia in dieci il Siena è una roba da film horror. CONTI 5 Nella giornataccia generale di certo non si eleva rispetto ai compagni, commettendo qualche errore di misura. SOMMA 5,5 Tiene di fisico in qualche duello e ha meno la possibilità di impostare visto che spesso e volentieri il Siena gioca con lanci lunghi in profondità. ZANONI 5,5 Prova qualche puntata in avanti ma senza troppa fortuna. ROSSI 5 Si fa anticipare praticamente sempre dalla furia dei mediani del San Donato Tavarnelle. LOCONTE 5,5 Entra e prova qualche dribbling dei suoi senza però riuscire a lasciare il segno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Di Vincenzo la combina grossa. Nardi stavolta stecca. Ciofi in sofferenza, Rossi e Vlahovic non la vedono mai