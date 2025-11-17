Le pagelle di Italia-Norvegia 1-4 | Haaland fenomenale 8 Pio Esposito è il futuro della Nazionale 7

Altri quattro gol. L'Italia farà il playoff, questo lo si sapeva già, ma stasera ha perso 1-4 contro la Norvegia a Milano. È una bella batosta per una squadra in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Le pagelle di Italia-Norvegia 1-4: Haaland fenomenale (8), Pio Esposito è il futuro della Nazionale (7)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Italia U21, le pagelle della sfida con la Polonia: Pisilli illumina, Koleosho in ombra - facebook.com Vai su Facebook

#Italia U21, le pagelle della sfida con la Polonia: Pisilli illumina, Koleosho in ombra Vai su X

Le pagelle di Italia-Norvegia 1-4: Haaland fenomenale (8), Pio Esposito è il futuro della Nazionale (7) - L'Italia farà il playoff, questo lo si sapeva già, ma stasera ha perso 1- Secondo ilmattino.it

Italia-Norvegia 1-4, le pagelle: Pio Esposito (6,5) primo gol a San Siro, Haaland (8) devastante, Di Lorenzo (4) che disastro - 1 a San Siro contro la Norvegia e viene condannata agli spareggi ancora una volta. Segnala msn.com

PAGELLE E TABELLINO ITALIA-NORVEGIA 1-4: Gattuso crolla, Haaland fa festa - 2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni (86' Buongiorno); Politano, Barella (86' Ricci), Locatelli (79' Scamacca), Frattesi (68' Cristante), Dimarco; Retegui, Esposito (79' Zaccagni). Come scrive calciomercato.it