LE PAGELLE Biagi ricicla palloni Maldonado disegna assist meravigliosi Pinzauti combatte

GIULIANI 6 Sul gol non è perfetto, si riscatta su Grandinetti. CUOMO 6 Attento quando deve sbrogliare un paio di situazioni pericolose. GENNARI 6,5 Comanda la retroguardia vincendo parecchi duelli individuali. ACCARDI 6 In campo da titolare dopo oltre due mesi, gioca una partita senza sbavature. KHARMOUD 6 Meno appariscente di altre volte, disputa un’onesta partita (dal 39’ st VENTURINI SV). BIAGI 7 Ricicla tantissimi palloni sia nella metà campo che in quella avversaria (22’ st ALLUCI 7 Mette il punto esclamativo sulla partita con un super gol). MALDONADO 7,5 Disegna due traiettorie deliziose che propiziano le reti di Pellegrino e Russo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Biagi ricicla palloni. Maldonado disegna assist meravigliosi. Pinzauti combatte

Scopri altri approfondimenti

CEVA-MARGARITESE. LE PAGELLE. Chi sono stati i migliori della domenica (e c'è un 8 più che meritato) - facebook.com Vai su Facebook

LE PAGELLE. Biagi ricicla palloni. Maldonado disegna assist meravigliosi. Pinzauti combatte - GIULIANI 6 Sul gol non è perfetto, si riscatta su Grandinetti. Secondo sport.quotidiano.net

PAGELLE E TABELLINO PSV-NAPOLI 6-2: Buongiorno e Di Lorenzo irriconoscibili, Lucca nel pallone - Un po’ come De Bruyne, ma è troppo troppo poco quello che si è visto in campo. Scrive calciomercato.it