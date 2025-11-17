Leonardo Menichini arriva in sala stampa un’ora dopo la fine della gara. La sua analisi del 2-0 sulla Pianese è chiara: "Direi che siamo partiti il primo quarto d’ora un po’ contratti, ci capita spesso e dobbiamo migliorare, perché andare sotto in un gara così significa rischiare di.rivedere i fantasmi. Invece dobbiamo saper tenere botta in modo da poter rivedere le nostre geometrie di gioco. Gli avversari hanno tirato in porta una sola volta, ma sono una squadra forte. Questa vittoria ci deve dare la convinzione che giocando nella maniera giusta si possono cogliere risultati importanti come questo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le interviste: l’analisi di Menichini. "Ho visto una squadra che voleva il successo»