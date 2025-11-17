Le Iene | martedì 18 novembre gli ospiti e le anticipazioni

Martedì 18 novembre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: il cantante Eddie Brock e l’attore Justin De Vivo.. Stefano Corti incontra Filippo Romeo, più conosciuto come Filippo Champagne, fenomeno social nato grazie ai post in cui racconta la sua vita sregolata, tra alcol e ludopatia. Fratello del senatore leghista Massimiliano Romeo, la scorsa settimana aveva annunciato tramite i suoi canali l’intenzione di scendere in politica e candidarsi a sindaco di Milano. «Sono la persona più adatta a cambiare questo Paese. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Luca Guerrieri, intervistato dalle Iene/ Il 35enne trovato da Chi l’ha visto era scomparso dal 18 novembre - Accogliendo la sua esplicita richiesta avanzata un paio di settimane fa ai microfoni di Chi l’ha visto, il 35enne Luca Guerrieri questa sera sarà intervistato dalla trasmissione Le Iene alle quale ... Riporta ilsussidiario.net

