Le Iene | martedì 18 novembre gli ospiti e le anticipazioni

Martedì 18 novembre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con "Le Iene", condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: il cantante Eddie Brock e l'attore Justin De Vivo.. Stefano Corti incontra Filippo Romeo, più conosciuto come Filippo Champagne, fenomeno social nato grazie ai post in cui racconta la sua vita sregolata, tra alcol e ludopatia. Fratello del senatore leghista Massimiliano Romeo, la scorsa settimana aveva annunciato tramite i suoi canali l'intenzione di scendere in politica e candidarsi a sindaco di Milano. «Sono la persona più adatta a cambiare questo Paese.

